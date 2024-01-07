Рейтинг лучших трансферов АПЛ в сезоне-2023/24 на данный момент

К середине нынешнего сезона прошло довольно много времени, чтобы оценить летние трансферы. Прошло не так много времени, но если переход себя оправдал, то о нём нужно говорить.

10. Томас Камински — «Лутон Таун»

Конечно, это не громкое имя, но оно до сих пор имело решающее значение для «Лутон-Тауна». В преддверии своего первого сезона в Премьер-лиге руководство «Хэттерс» знало, что каждый подписанный ими контракт должен быть полезным.

Не сохранив Итана Хорвата, «Лутону» пришлось искать основного вратаря, а Томас Камински, перешедший за 2,2 миллиона евро из «Блэкберн Роверс», стал отличным приобретением.

31-летний футболист быстро завоевал доверие фанатов «Хэттерс» благодаря нескольким выдающимся результативным действиям, особенно против элитных команд АПЛ.

9. Пау Торрес – «Астон Вилла»

Первая игра футболиста за «львов» стала худшей из тех, которые Торрес мог себе представить. Он заменил на поле травмированного капитана Тайрона Мингса. Торрес и команда быстро пропустили три гола во втором тайме и проиграли «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:5.

После Торрес быстро нашёл контакт со своим новым окружением и товарищами по команде. Ключевая опора команды Унаи Эмери, победившей в Лиге Европы «Вильярреал». Торрес прекрасно реализует своё умение ловить соперника в офсайд, но и своей левой ногой игрок может начинать атаки.

8. Микки ван де Вен – «Тоттенхэм»

Было бы справедливо предположить, что Микки ван де Вен был бы немного выше в списке, если бы он не получил серьезную травму как раз в тот момент, когда болельщики начали по-настоящему обращать внимание на голландца.

Ожидается, что в конечном итоге он обойдется «Тоттенхэму» в 43 миллиона евро, но если он сможет играть так же хорошо, как до ноябрьской травмы в матче с «Челси», то, вернувшись, это будет выглядеть довольно небольшими деньгами.

7. Доминик Собошлай — «Ливерпуль»

Полузащита «Ливерпуля» претерпела капитальный ремонт летом 2023 года, и многие были шокированы, когда они выложили 60 миллионов евро за Доминика Собошлая. «РБ Лейпциг» не ожидал такого предложения, но «Ливерпуль» склонен тратить такие деньги только тогда, когда знает, что получает кого-то хорошего.

Собошлай добавил креативности в полузащиту «Ливерпуля», и хотя в его игре есть элементы, которые можно улучшить, 23-летний игрок производит очень впечатляющее впечатление. На его счету четыре гола и три результативные передачи во всех соревнованиях.

6. Мохаммед Кудус – «Вест Хэм»

Многие болельщики знали о Мохаммеде Кудусе уже несколько лет, и было ясно, что он заиграет где-нибудь в Премьер-лиге.

Предполагалось, что это будет более крупная команда, чем «Вест Хэм Юнайтед», но, похоже, это отличный шаг, который обойдется команде Дэвида Мойеса в 38 миллионов евро. Кудус забил девять голов во всех соревнованиях, шесть из которых - в Премьер-лиге.

5. Коул Палмер — «Челси»

Когда эта сделка была заключена за 47 миллионов евро в конце летнего трансферного окна, казалось, что «Челси» слепо врывается на рынок. Честно говоря, возможно, именно это и произошло, но Коул Палмер, возможно, до сих пор был их ярким светом в ужасный сезон.

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Палмер слишком часто был единственной творческой искрой для «Челси», ведя команду вперед, когда только мог.

4. Джеймс Мэддисон – «Тоттенхэм»

Еще один сладкий сюрприз для болельщиков «Тоттенхэма». Летом Джеймс Мэддисон был вариантом для многих команд, и именно «Шпоры» купили его за 47 миллионов евро, цена, которая вскоре оказалась очень низкой, учитывая его несомненные качества.

Он забил три гола и сделал пять результативных передач в своих первых 11 матчах в Премьер-лиге и выглядел как один из лучших креативных игроков Европы, но травма положила этому конец. Когда Мэддисон вернется, нет причин, по которым он снова не сможет быть таким же эффективным.

3. Джереми Доку — «Манчестер Сити»

Многие задавались вопросом, будет ли Джереми Доку бороться за несколько минут в «Манчестер Сити», но он оказался превосходным игроком. За 55,5 миллионов евро вам нужен какой-то эффект, но он составил реальную конкуренцию Джеку Грилишу на левом фланге.

Бельгиец забил три гола и сделал шесть передач в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, прежде чем выбыл из-за зимней проблемы с подколенным сухожилием.

2. Гульельмо Викарио – «Тоттенхэм»

Подписание 26-летнего вратаря за 17,2 миллиона евро, который затем станет явным улучшением того, что у вас было раньше, следует рассматривать как успешный ход.

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Гульельмо Викарио пользовался очень высоким рейтингом в Италии, и его уход не стал шоком, но он невероятно хорошо вжился в Премьер-лигу. Сейчас идут искренние разговоры о том, что он станет лучшим вратарем сборной Италии, сместив на второй план Джанлуиджи Доннарумму.

1. Деклан Райс — «Арсенал»

Назвать игрока стоимостью 100 миллионов евро успешным приобретением может показаться странным, ведь это невероятная сумма денег. Однако было ясно, что для покупки Деклана Райса потребуется именно такая плата.

В составе «Арсенала» была очевидная потребность в таком полузащитнике, как Райс, которому не потребовалось времени, чтобы приспособиться к жизни в новом клубе. Футболист помог забить несколько важных голов, хотя на самом деле это не его работа. От подписания контракта нельзя требовать большего.

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