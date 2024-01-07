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«Тоттенхэм» назначил медосмотр бывшему игроку «Челси»

07 Января 2024 • 10:55 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
13.01 17:30

Лондонский «Тоттенхэм» близок к своему первому январскому трансферу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» уже назначили медосмотр бывшему нападающему «Челси» Тимо Вернеру, который находится в шаге от возвращения в Английскую премьер-лигу спустя полтора года после трансфера в «РБ Лейпциг».

Источник сообщает, что стороны в данный момент заканчивают бумажную работу. Ожидается, что со следующей недели Вернер начнёт тренироваться с «Тоттенхэмом».

Напомним, 27-летний Вернер перейдёт в команду Анге Постекоглу на правах аренды с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - зима 2023 ещё теги

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