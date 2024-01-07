«Тоттенхэм» назначил медосмотр бывшему игроку «Челси»

Лондонский «Тоттенхэм» близок к своему первому январскому трансферу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» уже назначили медосмотр бывшему нападающему «Челси» Тимо Вернеру, который находится в шаге от возвращения в Английскую премьер-лигу спустя полтора года после трансфера в «РБ Лейпциг».

Источник сообщает, что стороны в данный момент заканчивают бумажную работу. Ожидается, что со следующей недели Вернер начнёт тренироваться с «Тоттенхэмом».

Напомним, 27-летний Вернер перейдёт в команду Анге Постекоглу на правах аренды с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.