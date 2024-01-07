Гвардиола сравнил Фодена и де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах полузащитника Фила Фодена.

Кевин де Брёйне пропустил почти всю первую половину сезона из-за травмы, и именно Фоден считался многими игроком, способным заменить бельгийца.

«Будет ли Фоден так же хорош, как де Брёйне? Они разные игроки, но правда в том, что оба способны невероятно проявлять себя в решающие моменты. Их голы и передачи много значат. Фил показывает великолепную игру», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

В активе Фила Фодена девять забитых мячей и восемь ассистов в 29 матчах нынешней кампании во всех турнирах.