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Каземиро: «Многие думают, что Хёйлунн должен сходу забить 30 голов за сезон»

07 Января 2024 • 01:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался об игре нападающего Расмуса Хёйлунна.

20-летний датчанин пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» в августе 2023 года – стоимость трансфера составила почти 75 млн евро. В 23 поединках за «красных дьяволов» форвард отметился шестью голами, включая один забитый мяч в 15 встречах Премьер-лиги.

«Мы не должны оказывать на него такое давление, ведь он всё ещё ребёнок. Многие думают, что он должен сходу забить 30 и более голов за сезон, но он совсем молод, и это его первый год в АПЛ. У Расмуса отличное будущее. Зная его амбиции, думаю, он мог бы определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», – цитирует UtdDistrict Каземиро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Расмус Хёйлунн ещё теги

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