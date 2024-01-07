Каземиро: «Многие думают, что Хёйлунн должен сходу забить 30 голов за сезон»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался об игре нападающего Расмуса Хёйлунна.

20-летний датчанин пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» в августе 2023 года – стоимость трансфера составила почти 75 млн евро. В 23 поединках за «красных дьяволов» форвард отметился шестью голами, включая один забитый мяч в 15 встречах Премьер-лиги.

«Мы не должны оказывать на него такое давление, ведь он всё ещё ребёнок. Многие думают, что он должен сходу забить 30 и более голов за сезон, но он совсем молод, и это его первый год в АПЛ. У Расмуса отличное будущее. Зная его амбиции, думаю, он мог бы определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», – цитирует UtdDistrict Каземиро.