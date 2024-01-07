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«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни

07 Января 2024 • 01:03 Комментировать
Дженоа
...
Торино
13.01 17:00

«Тоттенхэм» готовится объявить о подписании центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

«Шпоры» работают над трансфером румына с прошлого месяца, однако в последнее время желающих переманить в свои ряды 21-летнего футболиста стало заметно больше. Так, перехватить Дрэгушина пытался «Наполи», но, судя по всему, потерпел неудачу. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» по-прежнему контролирует ситуацию и приближается к успешному исходу переговоров. «Шпоры» рассчитывают оформить сделку уже в ближайшие дни.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Раду Дрэгушина в 20 млн евро, однако «Дженоа», по некоторым данным, запрашивает порядка 30 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Наполи Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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