«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни

«Тоттенхэм» готовится объявить о подписании центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

«Шпоры» работают над трансфером румына с прошлого месяца, однако в последнее время желающих переманить в свои ряды 21-летнего футболиста стало заметно больше. Так, перехватить Дрэгушина пытался «Наполи», но, судя по всему, потерпел неудачу. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» по-прежнему контролирует ситуацию и приближается к успешному исходу переговоров. «Шпоры» рассчитывают оформить сделку уже в ближайшие дни.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Раду Дрэгушина в 20 млн евро, однако «Дженоа», по некоторым данным, запрашивает порядка 30 млн.