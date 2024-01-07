Почеттино: «Очень хорошая победа»

Лондонский «Челси» очень уверенно справился с задачей прохождения в следующий раунд Кубка Англии, команда Маурисио Почеттино обыграла «Престон», забив тому четыре безответных мяча. Аргентинский наставник английского клуба прокомментировал итоги матча, он очевидно доволен:

- Очень хорошая победа. Я думаю, что первый тайм был не очень, начинали мы вяло. В перерыве я сказал игрокам, что надо выкладываться больше, нужно больше энергии. Второй тайм стал совсем другой песней, мы доминировали, создавали возможности и убедили в том, что заслуживаем победу, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.