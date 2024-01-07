​Эмери: «Мы заслужили успех»

Английская «Астон Вилла» прорвалась в следующий раунд Кубка Англии, команда Унаи Эмери обыграла в гостях «Мидлсбро». Баскский наставник «Астон Виллы» прокомментировал итоги игры, он вспомнил о печальной судьбе клуба в предыдущих розыгрышах турнира.

- Накануне игры мы вспоминали наши предыдущие неудачи в кубке, когда не удавалось пройти дальше третьего раунда. Но мы сыграли серьезно, придерживаясь игрового плана, и мы контролировали игру. Во втором тайме мы создали серьезные возможности для взятия ворот, мы выиграли и заслужили это, - цитирует слова наставника «вилланов» BBC Sport.