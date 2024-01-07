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​Эмери: «Мы заслужили успех»

07 Января 2024 • 00:25 Комментировать

Английская «Астон Вилла» прорвалась в следующий раунд Кубка Англии, команда Унаи Эмери обыграла в гостях «Мидлсбро». Баскский наставник «Астон Виллы» прокомментировал итоги игры, он вспомнил о печальной судьбе клуба в предыдущих розыгрышах турнира.

- Накануне игры мы вспоминали наши предыдущие неудачи в кубке, когда не удавалось пройти дальше третьего раунда. Но мы сыграли серьезно, придерживаясь игрового плана, и мы контролировали игру. Во втором тайме мы создали серьезные возможности для взятия ворот, мы выиграли и заслужили это, - цитирует слова наставника «вилланов» BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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