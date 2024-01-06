«Ливерпуль» примет решение по Карвалью в ближайшие дни – игрок интересен четырём клубам

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью вновь уйдёт в аренду.

Португалец провёл первую половину сезона в «РБ Лейпциге», но не смог зарекомендовать себя на немецких полях, в связи с чем досрочно вернулся в «Ливерпуль». По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, видеть 21-летнего футболиста в своих рядах хотят «Лидс», «Саутгемптон» и «Халл Сити», выступающие в Чемпионшипе, а также «Вулвехэмптон», об интересе которого уже сообщалось ранее. «Ливерпуль» примет решение в ближайшие дни. Для мерсисайдцев важно, чтобы игрок получал регулярную практику.

Контракт Фабиу Карвалью с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года.