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«Ливерпуль» примет решение по Карвалью в ближайшие дни – игрок интересен четырём клубам

06 Января 2024 • 22:09 Комментировать
Халл Сити
...
Норвич
12.01 23:00

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью вновь уйдёт в аренду.

Португалец провёл первую половину сезона в «РБ Лейпциге», но не смог зарекомендовать себя на немецких полях, в связи с чем досрочно вернулся в «Ливерпуль». По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, видеть 21-летнего футболиста в своих рядах хотят «Лидс», «Саутгемптон» и «Халл Сити», выступающие в Чемпионшипе, а также «Вулвехэмптон», об интересе которого уже сообщалось ранее. «Ливерпуль» примет решение в ближайшие дни. Для мерсисайдцев важно, чтобы игрок получал регулярную практику.

Контракт Фабиу Карвалью с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Саутгемптон Вулверхэмптон Халл Сити Фабиу Карвалью трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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