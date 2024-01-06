Стало известно, почему Постекоглу настоял на подписании Вернера

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу готов реанимировать карьеру Тимо Вернера.

27-летний футболист лишился места в основе «РБ Лейпцига», и в немецком клубе уже подтвердили намерение форварда уйти за игровой практикой. Как сообщает журналист Саймон Джонс, рулевой «Тоттенхэма» Постекоглу считает Вернера игроком, который идеально впишется в его тактику: австралийца особенно впечатляют скорость и самоотдача немца, а также его способность сыграть сразу на нескольких позициях в атаке.

В текущем сезоне Тимо Вернер отметился двумя голами и одним результативным пасом, отыграв 14 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.