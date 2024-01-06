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«Вильярреал» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед» слухи

06 Января 2024 • 21:39 Комментировать
Унионистас
...
Вильярреал
Через 21 ч. 13 мин.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри интересен «Вильярреалу».

Уругваец крайне редко появлялся в стартовом составе «красных дьяволов» в первой половине сезона, поэтому всерьёз рассматривает возможность ухода в январе. Согласно информации Sun Sport, интерес к 22-летнему вингеру возобновил «Вильярреал», в прошлом уже претендовавший на игрока. Детали потенциальной сделки пока не раскрываются.

Факундо Пельистри принял участие в 13 матчах «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании, лишь трижды выйдя на поле с первых минут. В активе футболиста, оценённого экспертами Transfermarkt в 10 млн евро, одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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УНИОНИСТАС ВИЛЬЯРРЕАЛ
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