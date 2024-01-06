Розе – об уходе Вернера в «Тоттенхэм»: «Он хочет поехать на Евро-2024»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался об аренде нападающего Тимо Вернера в «Тоттенхэм».

Немецкий футболист не проходил в основной со состав «красных быков» в текущем сезоне, из-за чего и решился на уход. Ожидается, что сделка будет оформлена официально уже в ближайшее время.

«Он хочет уйти в аренду. Его цель – поехать на чемпионат Европы летом в составе сборной Германии. Мы желаем ему всего наилучшего», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Розе.

Известно, что в арендном договоре будет предусмотрена опция последующего выкупа. На подписании Тимо Вернера настоял лично наставник «шпор» Анге Постекоглу.