​«Тоттенхэм» согласовал трансфер Вернера

Нападающий Тимо Вернер возвращается в чемпионат Англии. Как сообщает The Athletic, «Тоттенхэм» согласовал аренду 27-летнего немецкого футболиста до конца сезона. «Шпоры» будут иметь право выкупить Вернера у «РБ Лейпцига» примерно за 15-20 миллионов евро.

Отмечается, что «Тоттенхэм» полностью возьмёт на себя зарплату Вернера в оставшейся части сезона. В ближайшее время футболист должен будет пройти медицинское обследование.

Стоит напомнить, что ранее Тимо Вернер уже пробовал себя в Англии, но заиграть в «Челси» ярко ему не удалось. Теперь Вернер попытается сделать это в «Тоттенхэме».