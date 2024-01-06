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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хендерсон пытается вернуться в АПЛ

06 Января 2024 • 19:11 Комментировать (1)

Полузащитнику Джордану Хендерсону, судя по всему, не нравится в Саудовской Аравии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Мэтта Хьюза, 33-летний футболист отчаянно пытается вернуться в Премьер-лигу Англии.

33-летний Хендерсон летом перебрался в саудовский «Аль-Иттифак». С тех пор англичанин провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джордана Хендерсона в 7,5 миллиона евро. До переезда в Саудовскую Аравию Хендерсон на протяжении долгих лет выступал за «Ливерпуль» и был капитаном команды.

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Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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andi
06 Января 2024 в 19:52
Зачем ты в АПЛ нужен.
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