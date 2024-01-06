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​«Вулверхэмптон» может подписать игрока «Ливерпуля»

06 Января 2024 • 18:25 Комментировать

Фабиу Карвалью досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в «РБ Лейпциге». В немецком клубе 21-летний португалец получал не так много игрового времени, как хотелось бы ему и его клубу. Вторую часть сезона Карвалью может провести в «Вулверхэмптоне». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «волки» уже инициировали с мерсисайдцами контакты по этому футболисту.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фабиу Карвалью в 14 миллионов евро.

Отметим, что «Вулверхэмптон» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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