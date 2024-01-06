​Бергвейн может вернуться в АПЛ

Нападающий Стевен Бергвейн может вернуться в чемпионат Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний Бергвейн является трансферной целью «Вест Хэма».

Отмечается, что интерес к Бергвейну также проявляют клубы из Саудовской Аравии. «Аякс» будет готов продать игрока в случае поступления хорошего предложения.

Стоит напомнить, что ранее Стевен Бергвейн уже выступал в Англии за «Тоттенхэм».

Если брать нынешний сезон, то Бергвейн провёл 20 матчей. В них нидерландец забил восемь голов и отдал три голевых паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.