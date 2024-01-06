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​«РБ Лейпциг» подтвердил переговоры Вернера с другим клубом

06 Января 2024 • 17:30 Комментировать

Тимо Вернер пропускает субботний товарищеский матч «РБ Лейпцига». Ранее сообщалось, что 27-летний футболист близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды.

«Вернера нет в составе на сегодняшний матч, так как он ведёт переговоры с другим клубом», - говорится в сообщении «быков».

Инсайдер Фабрицио Романо пишет в социальных сетях о том, что переход Тимо Вернера находится на завершающей стадии. Осталось дождаться решения по опции выкупа. «Тоттенхэм» возьмёт на себя всю зарплату Вернера до конца сезона.

Напомним, что Тимо Вернер ранее уже выступал в Англии за «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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