​«Ювентус» отказался от игрока «Манчестер Сити»

«Ювентус» отказался от участия в гонке за полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на The Sun.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Филлипса с рядом клубов, в частности с «Ювентусом» и «Ньюкаслом». В настоящий момент в «Манчестер Сити» 28-летний футболист получает мало игрового времени. В сезоне 2023/2024 Филлипс поучаствовал в 10 официальных матчах, в которых забил один гол.

Отметим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.