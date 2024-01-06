​Тирни исключает досрочное возвращение в «Арсенал»

Поговаривали, что из-за проблем «Арсенала» на позиции левого защитника Киран Тирни может досрочно вернуться в клуб из аренды в «Реал Сосьедаде». Сам 26-летний футболист дал комментарий на этот счёт. Шотландец исключил возможность досрочного возвращения в Лондон.

«Несколько человек уже спрашивали меня, собираюсь ли я вернуться в «Арсенал» сейчас, и мой ответ – нет. Я обязательно останусь здесь», - сказал Тирни Noticias de Gipuzkoa.

За «Реал Сосьедад» Киран Тирни провёл 11 матчей. В них шотландец записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.