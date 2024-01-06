​Артета: Травмы Тимбера и Парти повлияли на наш сезон

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах Юррьена Тимбера и Томаса Парти. По словам испанского тренера, потери этих игроков серьёзно повлияли на сезон лондонской команды.

«Это [травма Тимбера] было серьёзным ударом. С первого дня мы видели, что он собирается привнести в команду. Универсальность, качество, лидерство. И способности, которых нам не хватало в обороне.

Потеря Томаса тоже была огромным ударом. У нас были другие планы, связанные с ним, учитывая его универсализм и непредсказуемость в манере игры. У нас этих игроков не было, поэтому было сложно. Мы рады, что они в нашем клубе, но мы не видели их на поле так часто, как нам хотелось бы», - цитирует Артету портал Goal.