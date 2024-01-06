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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тирни не согласен, что АПЛ сильнее Ла Лиги

06 Января 2024 • 16:43 Комментировать

Защитник «Реал Сосьедада» Киран Тирни ответил на вопрос, какой чемпионат лучше – английская Премьер-лига или испанская Ла Лига.

«АПЛ сильнее Ла Лиги? Я не думаю так категорично. Все знают, что у Премьер-лиги гораздо больше денег. В АПЛ каждый клуб может позволить себе подписать футболиста за 30 миллионов евро. И в этом большая разница с Ла Лигой.

А вот насчёт качества я не очень согласен. Я думаю, что в Ла Лиге есть выдающиеся футболисты», - сказал Тирни, чьи слова приводит Football Espana.

Отметим, что ранее Киран Тирни выступал в Англии за лондонский «Арсенал».

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