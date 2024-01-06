​Тен Хаг не потерял раздевалку «Манчестер Юнайтед» - источник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не потерял раздевалку команды. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, в «Манчестер Юнайтед» есть недовольные футболисты, однако в целом ситуация остаётся под контролем тен Хага. Впрочем, всё может измениться, если результаты команды не улучшатся в обозримом будущем.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в понедельник, 8 января, - против «Уигана» в национальном кубке.

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