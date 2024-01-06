​Клопп показал класс на тренировке «Ливерпуля»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала видео в социальных сетях. На нём представители тренерского штаба держат мяч в воздухе, делая передачи друг другу. Рулевой «красных» Юрген Клопп при этом смог дважды сделать точные передачи пяткой, продемонстрировав тем самым своё мастерство. В какой-то момент Клопп повернулся к камере и выразил радость от того, что оператор занял его искусные трюки.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Арсенала» на выезде в Кубке Англии.