​«Манчестер Юнайтед» не хочет давать «Боруссии» возможность выкупа Санчо

«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» никак не закроют сделку по возвращению в Дортмунд вингера Джедона Санчо. Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» не хотят включать в соглашение по аренде Санчо опцию выкупа. Дело в том, что летом в Манчестере планируют переоценить ситуацию игрока.

Напомним, что в сентябре Санчо был отстранён от работы с командой после публикации в социальных сетях – игрок выступил против тренера, сказав, что его делают козлом отпущения.

Джедону Санчо 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 25 миллионов евро.