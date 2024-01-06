​Назван возможный новый клуб Марсьяля

В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с нападающим Антони Марсьялем. Французский футболист либо будет продан зимой, либо уйдёт свободным агентом летом.

Марсьяль может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Takvim, в подписании 28-летнего французского футболиста заинтересован «Фенербахче».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.