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​Вернер дал согласие на трансфер в клуб АПЛ

06 Января 2024 • 14:32 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер дал согласие на переход в «Тоттенхэм». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 27-летний Вернер хочет поработать под руководством Анге Постекоглу. Тренер «шпор» тоже одобрил сделку.

В настоящий момент идёт переговорный процесс между клубами. «Тоттенхэм» может арендовать Вернера с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, что ранее Тимо Вернер в Англии выступал за «Челси», но по-настоящему заиграть не смог. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 17 миллионов евро.

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Тоттенхэм Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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