​Вернер дал согласие на трансфер в клуб АПЛ

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер дал согласие на переход в «Тоттенхэм». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 27-летний Вернер хочет поработать под руководством Анге Постекоглу. Тренер «шпор» тоже одобрил сделку.

В настоящий момент идёт переговорный процесс между клубами. «Тоттенхэм» может арендовать Вернера с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, что ранее Тимо Вернер в Англии выступал за «Челси», но по-настоящему заиграть не смог. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 17 миллионов евро.