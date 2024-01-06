Вернер может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

Как утверждает журналист Филипп Хайнз, клубы ведут между собой переговоры о возможном трансфере Вернера. Отмечается, что процесс находится в активной стадии. По сведениям источника, в ближайшие дни команды должны уладить все нюансы и закрыть сделку.

Стоит сказать, что ранее немецкий футболист уже пробовал свои силы в сильнейшей лиге мира, где выступал за лондонский «Челси». Однако этот опыт оказался для него неудачным.

На данный момент стоимость 27-летнего Вернера, по данным портала Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.