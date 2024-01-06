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Два топ-клуба АПЛ нацелились на защитника «Реала»

06 Января 2024 • 10:44 Комментировать
Арандина
...
Реал Мадрид
1 21.00 X 10.00 2 1.11
Через 10 ч. 33 мин.

Крайний защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно Fichajes, 28-летний француз заинтересовал своей игрой два английских гранда — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

По данным источника, «синие» планируют сделать Менди ключевым игроком команды, но и «красные дьяволы» тоже серьезно настроены на подписание защитника.

Сообщается, что сумма трансфера может составить порядка 55 миллионов евро.

В текущей кампании Менди сыграл только в 14 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Манчестер Юнайтед Ферлан Менди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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