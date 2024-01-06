​Постекоглу подтвердил грядущее расставание с Перишичем

Австралийский наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подтвердил грядущее расставание с хорватским футболистом Иваном Перишичем. Его контракт истекает летом 2024 года, и Постекоглу подтвердил, что продлен он не будет.

- Иван напряженно работает. Он хочет поскорее вернуться на поле в свете предстоящих сражений в национальной команде. Для нас был важен его опыт, но я думаю, что сотрудничество мы продолжить не сможем, - цитирует слова Постекоглу итальянское новостное агентство ITASportPress.

Хорватский футболист выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2022 года. Сейчас ему 35 лет.