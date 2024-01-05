​«Арсенал» также хочет Томори

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори становится востребованным персонажем на трансферном рынке - помимо немецкой «Баварии», им интересуется и другой топ-клуб Европы, лондонский «Арсенал».

Как уточняет Football Transfer, испанский наставник «Арсенала» Микель Артета, оказывается, является большим поклонником защитника. Но говорить о финансовых условиях пока что преждевременно - как уточняет источник, пока что речь идет лишь о предварительном зондировании почвы.

Напомним, что родившийся в канадском Калгари футболист выступает за «Милан» с 2021 года. Ранее он выступал только в английском футболе.