​«Бавария» решила не подписывать Чалобу

В прессе появилась информация о том, что «Бавария» возобновила интерес к Трево Чалобе из «Челси». Впрочем, после новых этапов переговоров в Мюнхене решили отказаться от подписания 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Трево Чалоба в нынешнем сезоне ещё не играл за «Челси» из-за проблем со здоровьем. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.

Отметим, что на текущий момент «Бавария» располагается на второй строчке в турнирной таблице немецкого чемпионата.