​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны»

В прессе продолжает появляться информация о том, что из «Барселоны» может уйти полузащитник Педри. Каталонцы якобы готовы рассмотреть предложения по своему воспитаннику, учитывая финансовые трудности.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, летом побороться за Педри будут готовы два топ-клуба из Английской премьер-лиги – «Арсенал» и «Манчестер Сити». Потенциальный трансфер будет дорогостоящим.

Педри в сезоне 2023/2024 поучаствовал в 11 матчах. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Педри в 90 миллионов евро.