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​В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Марсьяля

05 Января 2024 • 19:24 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» было принято решение по будущему нападающего Антони Марсьяля. Как сообщает talkSPORT, «красные дьяволы» не планируют предлагать 28-летнему футболисту новое трудовое соглашение. Марсьяль станет свободным агентом летом, если не сможет найти себе новую команду до конца января.

Любопытно, что ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил о ведении переговоров с Марсьялем переговоров о новом контракте.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 19 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

Тен Хаг высказался о переговорах с игроками «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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