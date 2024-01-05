​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» принял решение по Тен Хагу

Джим Рэтклифф, чья компания INEOS недавно выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед» и взяла на себя управление футбольными делами, принял решение по главному тренеру Эрику тен Хагу. Как сообщает The Guardian, Рэтклифф хочет поддержать нидерландского специалиста.

По данным источника, тен Хаг не будет уволен в обозримом будущем. Решение может измениться только в том случае, если «Манчестер Юнайтед» будет показывать особенно ужасные результаты.

Отмечается, что первым делом новые руководители «Манчестер Юнайтед» хотят тщательно проанализировать всё, в том числе состав и структуру клуба. Только после этого боссы могут пересмотреть вопрос о будущем тен Хага на тренерском мостике.

​Тен Хаг рассказал о встрече с новым владельцем «Манчестер Юнайтед»