Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» осторожен с будущим Сантоса из-за Угочукву

05 Января 2024 • 18:45 Комментировать

Полузащитник Лесли Угочукву остаётся в лазарете «Челси». Ожидается, что 19-летний футболист не вернётся в строй как минимум до февраля. Это заставляет лондонский клуб проявлять осторожность в ситуации с будущим Андрея Сантоса, о чём рассказывает Evening Standard.

Напомним, что несколько дней назад «Челси» отозвал Сантоса из аренды в «Ноттингем Форест». В стане «лесников» бразилец получал очень мало игрового времени, и это не понравилось «пенсионерам». Сообщалось о желании «Челси» подыскать для Сантоса новую команду, но теперь, судя по всему, планы могут быть пересмотрены.

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лесли Угочукву Андрей Сантос трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
19:34 · Англия. Премьер-лига
​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны»
19:24 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Марсьяля
18:45 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» осторожен с будущим Сантоса из-за Угочукву
18:33 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола высказался о состоянии Холанна, де Брёйне и Доку
18:29 · Англия. Кубок Англии
​У Родри умерла бабушка, он может пропустить матч «Манчестер Сити»
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу оценил ситуацию с Онана
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Ливерпуля» не уверен, что клуб должен бороться за Мбаппе 1
17:33 · Англия. Кубок Англии
​Постекоглу с юмором ответил на вопрос о трофеях
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 1
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался о ситуации Галлахера
17:11 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может купить Гимараэса уже зимой – известны подробности
16:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с тремя игроками
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Дайер внезапно договорился с «Баварией»
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может вернуться в АПЛ – назван возможный клуб бразильца
14:37 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» нацелился на топ-игрока из АПЛ
Все новости
Рекомендуем