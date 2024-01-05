​«Челси» осторожен с будущим Сантоса из-за Угочукву

Полузащитник Лесли Угочукву остаётся в лазарете «Челси». Ожидается, что 19-летний футболист не вернётся в строй как минимум до февраля. Это заставляет лондонский клуб проявлять осторожность в ситуации с будущим Андрея Сантоса, о чём рассказывает Evening Standard.

Напомним, что несколько дней назад «Челси» отозвал Сантоса из аренды в «Ноттингем Форест». В стане «лесников» бразилец получал очень мало игрового времени, и это не понравилось «пенсионерам». Сообщалось о желании «Челси» подыскать для Сантоса новую команду, но теперь, судя по всему, планы могут быть пересмотрены.

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.