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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Постекоглу оценил ситуацию с Онана

05 Января 2024 • 18:21 Комментировать

Голкипер Андре Онана в середине января может провести два матча за 24 часа – за «Манчестер Юнайтед» и за сборную Камеруна. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу. Против его команды может сыграть Онана перед стартом Кубка Африки.

«Я не думаю о том, честно это или нечестно. Каждый клуб поступает так, как хочет. На меня это никак не влияет. Есть правила ФИФА. Мы хотим, чтобы наши футболисты успешно представляли свои страны. Я надеюсь, что они вернутся здоровыми. Я совсем не беспокоюсь по поводу Онана, ведь меня не волнует, как действуют другие клубы», - сказал Постекоглу журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Сборная Камеруна Анге Постекоглу Андре Онана ещё теги
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