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​Экс-игрок «Ливерпуля» не уверен, что клуб должен бороться за Мбаппе

05 Января 2024 • 17:41 Комментировать (1)

Экс-игрок «Ливерпуля» Марк Лоуренсон высказался о возможном трансфере звёздного Килиана Мбаппе. По мнению бывшего футболиста команды, мерсисайдскому клубу может быть опасно проворачивать эту сделку, учитывая её дороговизну.

«Даже при подписании Мбаппе свободным агентом нужны миллионы. Нужно быть осторожным с балансом раздевалки, потому что в таком случае Салах может попросить больше денег, как и ван Дейк. Мне кажется, что Мбаппе подходит «Реалу», и я не уверен, что он добился бы успеха в Премьер-лиге. На эти деньги можно купить двух или трёх игроков», - сказал Лоуренсон Paddy Power.

​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Марк Лоуренсон Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Января 2024 в 17:46
ай мбапу акромя пасатижэ токма два клуба патянут.. хе..
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