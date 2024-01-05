​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки

Два футболиста «Ливерпуля» уехали в свои сборные на континентальные турниры – полузащитник Ватару Эндо и нападающий Мохамед Салах. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп честно сказал, что хочет скорейшего вылета сборных Японии и Египта на Кубке Азии и Кубке Африки соответственно.

«Я сказал, что соврал бы, если бы пожелал им удачи на предстоящих турнирах. Надеюсь, их команды вылетят после группового этапа, хотя вряд ли это возможно. Надеюсь, они вернутся здоровыми. Уверен, что мы найдём способ заменить их», - сказал Клопп журналистам.

Если Япония и/или Египет не выйдут в плей-офф континентальных турниров, это будет большой провал.