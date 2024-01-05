Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино высказался о ситуации Галлахера

05 Января 2024 • 17:17 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике Коноре Галлахере. Ранее в прессе сообщалось, что 23-летний футболист может перебраться в другой лондонский клуб – в «Тоттенхэм».

«Всегда можно поговорить, принять какие-то решения относительно будущего. Эти вопросы решаются между клубом и игроком. Мне нечего объявлять или говорить. Клуб им доволен. И он счастлив здесь», - слова Почеттино приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В 23 матчах сезона 2023/2024 Конор Галлахер записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Конор Галлахер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 9
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Ливерпуля» не уверен, что клуб должен бороться за Мбаппе
17:33 · Англия. Кубок Англии
​Постекоглу с юмором ответил на вопрос о трофеях
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 1
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался о ситуации Галлахера
17:11 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может купить Гимараэса уже зимой – известны подробности
16:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с тремя игроками
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Дайер внезапно договорился с «Баварией»
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино может вернуться в АПЛ – назван возможный клуб бразильца
14:37 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» нацелился на топ-игрока из АПЛ
11:02 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Возможно, однажды Руни возглавит «Манчестер Юнайтед»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» интересуется игроком «Лацио» Андерсоном
04:38 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Отличный менталитет» 1
04:29 · Англия. Кубок Англии
​Ходжсон: «Конечно, упустили возможность»
01:00 · Англия. Кубок Англии
«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли открыть счёт в кубковом матче
00:25 · Англия. Премьер-лига
​Воры пытались ограбить дом Грилиша ещё в ноябре
Все новости
Рекомендуем