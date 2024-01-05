​Почеттино высказался о ситуации Галлахера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике Коноре Галлахере. Ранее в прессе сообщалось, что 23-летний футболист может перебраться в другой лондонский клуб – в «Тоттенхэм».

«Всегда можно поговорить, принять какие-то решения относительно будущего. Эти вопросы решаются между клубом и игроком. Мне нечего объявлять или говорить. Клуб им доволен. И он счастлив здесь», - слова Почеттино приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В 23 матчах сезона 2023/2024 Конор Галлахер записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.