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​«ПСЖ» может купить Гимараэса уже зимой – известны подробности

05 Января 2024 • 17:11 Комментировать

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс находится на радаре «ПСЖ». Если верить информации бразильского TNT Sports, то гранд Лиги 1 хочет подписать 26-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

В контракте Гимараэса прописана опция выкупа в 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро) – эту сумму можно оплатить тремя частями. По данным источника, «Ньюкаслу» интересна продажа бразильца, учитывая проблемы с финансовым фэйр-плей. Всё зависит от решения футболиста, захочет ли он переезжать в Париж.

В нынешнем сезоне Бруно Гимараэс забил один гол и отдал три голевых паса в 28 матчах.

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