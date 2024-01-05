​«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с тремя игроками

«Манчестер Юнайтед» активировал опции продления контрактов с тремя футболистами. Информацию подтвердил главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Красные дьяволы» пролонгировали трудовые соглашения с Виктором Линделофом, Аароном Уан-Биссакой и Ганнибалом Межбри. Теперь контракты этой тройки футболистов действуют до середины 2025 календарного года.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в понедельник, 8 января, – против «Уигана» в Кубке Англии.