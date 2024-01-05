​Дайер внезапно договорился с «Баварией»

В последнее время слухи связывали защитника Эрика Дайера с клубами Серии А и с «Вест Хэмом». Внезапно Football Insider сообщает о том, что 29-летний футболист согласовал условия контракта с «Баварией». Дайер переедет в Мюнхен, если «Тоттенхэм» найдёт ему замену в ближайшее время.

Стоит сказать, что по ходу текущего сезона «Бавария» имела кадровые проблемы в центре обороны, и переход Дайера может улучшить ситуацию.

Действующий контракт Эрика Дайера с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В сложившейся ситуации лондонскому клубу будет выгодно продать игрока зимой, чтобы выручить хоть какие-то деньги.