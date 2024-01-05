​Фирмино может вернуться в АПЛ – назван возможный клуб бразильца

Нападающий Роберто Фирмино недоволен саудовским «Аль-Ахли» и может уйти из клуба уже через полгода после подписания контракта. Как сообщает talkSPORT, 32-летний бразилец может вернуться в Английскую премьер-лигу. Так, интерес к Фирмино проявляет «Фулхэм». Лондонский может принять попытку подписать известного футболиста.

Ранее Фирмино на протяжении восьми лет выступал в Англии за «Ливерпуль». За мерсисайдский клуб бразилец провёл 362 матча, в которых забил 111 голов и отдал 79 голевых передач на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Роберто Фирмино в 10 миллионов евро.