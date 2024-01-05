​«ПСЖ» нацелился на топ-игрока из АПЛ

«ПСЖ» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает ESPN, список приоритетов французского гранда возглавляет полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс.

Впрочем, заполучить бразильца парижанам будет непросто. Во-первых, Гимараэс является важным игроком для «сорок». Во-вторых, в контракте 26-летнего хавбека прописана опция выкупа в 100 миллионов фунтов. В-третьих, сделке может помешать соперничество инвестиционных фондов Саудовской Аравии и Катара, владеющих «Ньюкаслом» и «ПСЖ».

В 28 матчах текущего сезона Бруно Гимараэс записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.