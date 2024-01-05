Бербатов: «Возможно, однажды Руни возглавит «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об отставке своего бывшего одноклубника Уэйна Руни с поста главного тренера «Бирмингема».

Бербатов посочувствовал Руни, выразив мнение, что в будущем 38-летний специалист способен возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что Уэйн хочет быть тренером. И, возможно, однажды он возглавит «Манчестер Юнайтед». Опыт, который он получил в «Бирмингеме», показывает каждому футболисту, что, даже если в прошлом ты был очень хорошим и известным игроком, это не спасёт тебя от увольнения», — цитирует Бербатова Goal.

Напомним, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет нидерландский специалист Эрик тен Хаг. После 20 туров АПЛ манкунианцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.