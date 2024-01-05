​Дайч: «Отличный менталитет»

«Кристал Пэлас» не сумел обыграть в матче Кубка Англии «Эвертон», несмотря на то, что «ириски» доигрывали матч вдесятером. Наставник «Эвертона» Шон Дайч признал, что гордится выступлением своих подопечных, за проявленную стойкость после удаления в составе его команды:

- Мы многое перетерпели в этом сезоне, многое видели и многое показали. Думаю, что даже вдесятером мы сражались достойным образом и проявили должный менталитет. Я считаю наше выступление очень хорошим, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

Теперь командам придется сыграть еще раз, согласно правилам Кубка Англии.