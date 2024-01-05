​Воры пытались ограбить дом Грилиша ещё в ноябре

Мы уже сообщали о том, что дом звезды «Манчестер Сити» Джека Грилиша ограбили, это случилось в конце декабря. Судя по всему, воры тщательно готовились к своей «операции», но первая попытка осуществить ее была неудачной.

Как уточняет таблоид The Sun, первая попытка проникновения в жилище Грилиша имела место еще в конце ноября, когда Грилиш выступал в составе «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Но случайно оказавшийся в зоне готовившегося преступления патруль спугнул злоумышленников - они решили подождать более удобной возможности и исключить любую случайность.