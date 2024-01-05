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​Воры пытались ограбить дом Грилиша ещё в ноябре

05 Января 2024 • 00:25 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что дом звезды «Манчестер Сити» Джека Грилиша ограбили, это случилось в конце декабря. Судя по всему, воры тщательно готовились к своей «операции», но первая попытка осуществить ее была неудачной.

Как уточняет таблоид The Sun, первая попытка проникновения в жилище Грилиша имела место еще в конце ноября, когда Грилиш выступал в составе «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Но случайно оказавшийся в зоне готовившегося преступления патруль спугнул злоумышленников - они решили подождать более удобной возможности и исключить любую случайность.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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