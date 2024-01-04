Руни не отказывается от тренерских амбиций - пауза не затянется навсегда

Потерпевший очередную неудачу на тренерском поприще Уэйн Руни не готов отказаться от продолжения тренерской карьеры - он намерен продолжить работу, хотя и после некоторой паузы. Она послужит ему для того, чтобы собраться с новыми мыслями. Так сообщает Sky Sports News.

Напомним, что Руни пытался работать с такими клубами, как «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем Сити», но нигде надолго не задерживался. В своей карьере он успел поиграть за вышеперечисленные клубы, за исключением «Бирмингема», но имя сделал себе выступлениями в «Эвертоне», и, разумеется, «Манчестер Юнайтед».