​Тен Хаг высказался о переговорах с игроками «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу переговоров с футболистами о новых контрактах.

«Мы ведём переговоры с Вараном и Марсьялем. И мы предложили варианты по Уан-Биссаке, Линделофу и Ганнибалу.

Ситуации Варана и Марсьяля? Думаю, это внутренняя дискуссия между клубом и футболистами», - слова тен Хага с пресс-конференции приводятся на сайте BBC.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 8 января. Команда Эрика тен Хага будет играть в гостях у «Уигана» в рамках третьего раунда Кубка Англии.