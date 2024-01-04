Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг дал комментарий о ситуации с отъездом Онана

04 Января 2024 • 20:28 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу ситуации с голкипером Андре Онана.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Онана согласился провести два матча за 24 часа – против «Тоттенхэма» за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге и против Гвинеи за сборную Камеруна на Кубке Африки.

«Мы ведём переговоры с камерунской федерацией. Это конструктивно. Посмотрим. Я пока не знаю насчёт матча против «Тоттенхэма», но он будет с нами на игре против «Уигана», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Камеруна Андре Онана Эрик тен Хаг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 6
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о переговорах с игроками «Манчестер Юнайтед»
20:28 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг дал комментарий о ситуации с отъездом Онана
20:13 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг не прояснил ситуацию с будущим Санчо
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал о встрече с новым владельцем «Манчестер Юнайтед»
19:26 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Челси»
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда»: «Тони остаётся»
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Назван следующий возможный клуб Тьяго Силвы
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Онана согласился провести два матча за 24 часа 1
18:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» посоветовали подписать Бензема 2
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу пока не знает, когда вернётся Мэддисон
16:21 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ван де Вен попадёт в состав на матч с «Бёрнли»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Артета определился с позицией, которую «Арсеналу» нужно усилить в первую очередь 1
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика
15:50 · Англия. Премьер-лига
Матсен согласовал контракт с «Боруссией» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем