​Тен Хаг дал комментарий о ситуации с отъездом Онана

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу ситуации с голкипером Андре Онана.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Онана согласился провести два матча за 24 часа – против «Тоттенхэма» за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге и против Гвинеи за сборную Камеруна на Кубке Африки.

«Мы ведём переговоры с камерунской федерацией. Это конструктивно. Посмотрим. Я пока не знаю насчёт матча против «Тоттенхэма», но он будет с нами на игре против «Уигана», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.