​Тен Хаг не прояснил ситуацию с будущим Санчо

Поговаривают, что вингер Джедон Санчо в ближайшие дни вернётся в дортмундскую «Боруссию». Комментарий на этот счёт дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Возможный уход Санчо в аренду в «Боруссию»? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела. Когда у нас будут новости по этому поводу, мы вам расскажем.

Я ничего не могу сказать насчёт будущего Санчо, потому что новостей нет», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что осенью Эрик тен Хаг отстранил Джедона Санчо от команды после публикации игрока в социальных сетях. Футболист сказал, что его делают козлом отпущения. Это был ответ на слова тен Хага о том, что Санчо плохо работает на тренировках.